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        GÜNCELLEME - Kütahya'da iki muhtar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Emet ilçesinde iki muhtar arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 01:01 Güncelleme: 02.12.2023 - 01:01
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da iki muhtar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Emet ilçesinde iki muhtar arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaplıca Mahallesi'nde muhtar Mehmet D'nin (36) işlettiği çay ocağına gelen Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

        Büyüyen olayda iddiaya göre, Mehmet D. meslektaşı Kara ve kebapçı İsmail Akgün'e (42) tabancayla ateş ederek kaçtı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaranan Kara ile Akgül, 112 Acil Sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akgül ise ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaçan zanlı Mehmet D. polislerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlı, burada ifadesi alınarak sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlikçe yeniden sorgulanan Mehmet D. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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