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        Çavdarhisar'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, otomobil ile tomruk yüklü traktörün çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:52 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:58
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        Çavdarhisar'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, otomobil ile tomruk yüklü traktörün çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        M.E. yönetimindeki 43 AF 007 plakalı otomobil, Çavdarhisar-Emet kara yolu Ağarı köyü yakınında F.T'nin kullandığı 43 FH 672 plakalı tomruk yüklü traktörle çarpıştı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Çavdarhisar Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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