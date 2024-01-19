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        Kütahya'da bir kişi apartman dairesinde ölü bulundu

        Kütahya'da bir kişi, yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:42 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:48
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        Kütahya'da bir kişi apartman dairesinde ölü bulundu
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        Kütahya'da bir kişi, yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü bulundu.

        Fuat Paşa Mahallesi Palmiye Sokak'taki bir binanın ikinci katında yalnız ikamet eden Eşref Cemal'e (53) ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine çilingir tarafından kapısı açılan daireye giren polis ve sağlık ekipleri, Cemal'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yakınlarının bir haftadır ulaşılamadığı Cemal'in, ölü bulunduğu odada televizyonun açık olduğu öğrenildi.

        Cemal'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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