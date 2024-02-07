Kütahya'da ahşap camide çıkan yangın söndürüldü
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, ahşap camide çıkan yangın söndürüldü.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, ahşap camide çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Dereköy köyündeki ahşap camiden dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında camide hasar oluştu.
Ekiplerin yaptığı incelemede yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi.
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