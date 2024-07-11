Kütahya'da çıkan anız yangını söndürüldü

Büyüksaka köyü ile Akçamescit köyü arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik alanda etkili olan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Bunun üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlü ekipler ile Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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