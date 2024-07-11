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        Kütahya'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Kütahya'da yaklaşık 5 kilometrelik alanda etkili olan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:30 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:30
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        Kütahya'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Kütahya'da yaklaşık 5 kilometrelik alanda etkili olan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Büyüksaka köyü yakınlarında tarım arazilerinin bulunduğu bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlü ekipler ile Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Köylüler traktörlere takılı pulluklarla yanan bölgelerin etrafını çevirirken, ekiplerde söndürme çalışması yaptı.

        Büyüksaka köyü ile Akçamescit köyü arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik alanda etkili olan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

        Yangında onlarca dönüm tarım arazisi zarar görürken, bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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