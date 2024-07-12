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        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Osmanlı dönemi vakıflarının hayır şartlarını yerine getiriyor

        ​​​​​​​Kütahya'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Osmanlı Devleti döneminde kurulmuş vakıfların vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 12:04 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:04
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        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Osmanlı dönemi vakıflarının hayır şartlarını yerine getiriyor
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        ​​​​​​​Kütahya'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Osmanlı Devleti döneminde kurulmuş vakıfların vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor.

        Bu kapsamda düzenlenen sünnet organizasyonunda, kentte ikamet eden 21 çocuk sünnet ettirildi.

        Etkinlik kapsamında sünnet işlemleri gerçekleştirilen çocuklar için önce sünnet kıyafeti ve çeşitli hediyeler temin edildi.

        Daha sonra Germiyan Sokağı'ndaki tarihi konakta çocuklar ve ailelerine yönelik eğlence düzenlendi.

        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı Devleti döneminde kurulmuş vakıfların senetlerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Hayır şartlarının önemini belirten Aydın, "Vakfiyelerde yerine getirilemeyen şartları yerine getirme eylemi olarak bu çalışmalarımızı nitelendirebiliriz. Yıllardır yerine getirilmeyen hayır şartlarını Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün talimatıyla yerine getirmeye başladık. Bunlardan biri de İkinci Beyazıd'ın Vakfiyesinde çocukları sünnet ettirme şartı var. Biz o şartı yerine getirmek için 21 çocuğumuzu sünnet ettirdik." diye konuştu.

        Aydın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün uygulamaya koyduğu vakfiye hayır şartlarının canlandırılmasına yönelik etkinlikler kapsamında mahkumlara tatlı ikram edildiğini dile getirerek, Kurban Bayramı'nda da 1000 çocuğa bayramlık kıyafet alınabilmesi için hediye kartları dağıtıldığını ifade etti.

        Vakfiye hayır şartlarının yanı sıra sürekli hale getirilen yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine maaşlarının ödendiğini aktaran Aydın, öğrencilere bursa verildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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