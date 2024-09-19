Kütahya'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Kütahya’da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören kapsamında protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Tugay Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Caddesi’nden Zafer Meydanı’na kadar yürüdü.

Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Dernek Başkanı Başoğul, Saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin vatanları uğruna mücadele ettiğini, gazilerin her zaman göreve hazır olduğunu söyledi.