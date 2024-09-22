Kütahya'da "Frigya Medeniyetleri Kültür, Sanat ve Spor Festivali" yapıldı

Kütahya’da, Frigya Medeniyetleri Kültür, Sanat ve Spor Festivali düzenlendi.

Kütahya Valisi Musa Işın, merkeze bağlı Sofça köyündeki festivalde yaptığı konuşmada, bu yıl ilki gerçekleştirilen festival sayesinde dikkatleri Frig Vadisi'ne çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Frig Vadisi'nin Kütahya'da kalan kısmının Porsuk Barajı ile bütünleşmiş eşsiz bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Işın, şöyle konuştu:

"Bu sene Sofça köyüne biraz farklı yaklaştık. Köyümüz, Frig Vadisi ile bütünleşmiş durumda ve gerçekten harika bir coğrafyaya sahip. Buradaki Porsuk Barajı'nın kıymeti ve önemi tartışılmaz. Barajın manzarasına bakınca, burayı daha da güzelleştirmemiz gerektiğini fark ettik ve Sofça köyünün göle bakan kısmında bir mesire alanı yapma kararı aldık. Kısa sürede bu alanı düzenleyerek, 80 büyük ağaç ve onlarca yeni fidan diktik, kamelyalar ve banklar yerleştirdik. İnşallah burayı daha güzel bir hale getireceğiz.”

Köyün ileri gelenlerinden Alevi dedesi Oktay Kırgıl da köylerine ve bölgeye yapılan çalışmalardan dolayı Vali Musa Işın ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Sofça köyü mesire alanının açılışı yapıldı. Festival kapsamında Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları ile halk oyunları ve mehter takımı gösteri sundu.

Etkinliğe AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve vatandaşlar katıldı.