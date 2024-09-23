Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Türkiye madencilik sektörü "ruhsat güvencesi" talep ediyor

        Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'de maden çeşitliliği açısından yüksek potansiyel ve iyi eğitilmiş insan gücü bulunduğunu, ancak yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda devletin ruhsat sahibi şirketlere "ruhsat güvencesi" sunmasını beklediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:09 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye madencilik sektörü "ruhsat güvencesi" talep ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'de maden çeşitliliği açısından yüksek potansiyel ve iyi eğitilmiş insan gücü bulunduğunu, ancak yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda devletin ruhsat sahibi şirketlere "ruhsat güvencesi" sunmasını beklediklerini bildirdi.

        Yılmaz, Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Buruk günler geride kaldı!
        Buruk günler geride kaldı!
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?

        Benzer Haberler

        Kütahya'da su birikintisine düşen kızını kurtarmaya çalışan baba boğuldu
        Kütahya'da su birikintisine düşen kızını kurtarmaya çalışan baba boğuldu
        İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü
        İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü
        Arazi de cesedi bulundu, savcılık cinayet soruşturması başlattı
        Arazi de cesedi bulundu, savcılık cinayet soruşturması başlattı
        Kütahya'da "Frigya Medeniyetleri Kültür, Sanat ve Spor Festivali" yapıldı
        Kütahya'da "Frigya Medeniyetleri Kültür, Sanat ve Spor Festivali" yapıldı
        DPÜ Tavşanlı Yerleşkesi'nde hasat edilen lavantaların yağı çıkarıldı
        DPÜ Tavşanlı Yerleşkesi'nde hasat edilen lavantaların yağı çıkarıldı
        Servis otobüsü otomobile çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
        Servis otobüsü otomobile çarptı: 1 ölü, 9 yaralı