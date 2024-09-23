Türkiye madencilik sektörü "ruhsat güvencesi" talep ediyor

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'de maden çeşitliliği açısından yüksek potansiyel ve iyi eğitilmiş insan gücü bulunduğunu, ancak yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda devletin ruhsat sahibi şirketlere "ruhsat güvencesi" sunmasını beklediklerini bildirdi.

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