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        Gediz'de kaçakçılık operasyonunda kaçak ürünler ele geçirildi

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 21 bin 202 doldurulmuş (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:20 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:22
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        Gediz'de kaçakçılık operasyonunda kaçak ürünler ele geçirildi
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 21 bin 202 doldurulmuş (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık yapıldığı bilgisi üzerine kaçak tütün ürünlerinin satıldığı belirlenen iş yerine operasyon yaptı.

        Ekiplerce, yapılan aramalarda 21 bin 202 dolu makaron ile 124 adet elektronik sigara likiti, 114 adet bandrolsüz puro, 56 paket nargile tütünü, 14 adet elektronik sigara ve 3 kilogram tütün ele geçirildi.

        İşyeri sahipleri K.C. ve İ.O. hakkında işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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