Gediz'de kaçakçılık operasyonunda kaçak ürünler ele geçirildi

Ekiplerce, yapılan aramalarda 21 bin 202 dolu makaron ile 124 adet elektronik sigara likiti, 114 adet bandrolsüz puro, 56 paket nargile tütünü, 14 adet elektronik sigara ve 3 kilogram tütün ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık yapıldığı bilgisi üzerine kaçak tütün ürünlerinin satıldığı belirlenen iş yerine operasyon yaptı.

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