Gediz'de kaçakçılık operasyonunda kaçak ürünler ele geçirildi
Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 21 bin 202 doldurulmuş (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 21 bin 202 doldurulmuş (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık yapıldığı bilgisi üzerine kaçak tütün ürünlerinin satıldığı belirlenen iş yerine operasyon yaptı.
Ekiplerce, yapılan aramalarda 21 bin 202 dolu makaron ile 124 adet elektronik sigara likiti, 114 adet bandrolsüz puro, 56 paket nargile tütünü, 14 adet elektronik sigara ve 3 kilogram tütün ele geçirildi.
İşyeri sahipleri K.C. ve İ.O. hakkında işlem başlatıldı.
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