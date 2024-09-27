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        Domaniç'te koyuna çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, küçükbaş hayvana çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:13 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:15
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        Domaniç'te koyuna çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, küçükbaş hayvana çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Melih A. (19) idaresindeki 16 BAF 679 plakalı kamyonet, Murathanlar köyünde yola çıkan bir koyuna çarptı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, kazada yaralanan sürücüyü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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