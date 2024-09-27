Domaniç'te koyuna çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, küçükbaş hayvana çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, küçükbaş hayvana çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Melih A. (19) idaresindeki 16 BAF 679 plakalı kamyonet, Murathanlar köyünde yola çıkan bir koyuna çarptı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, kazada yaralanan sürücüyü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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