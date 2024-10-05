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        Kütahya'da Gazze'ye yardım için "Hayır Çarşısı" kuruldu

        Kütahya'da, Gazze halkına yardım amacıyla kurulan "Hayır Çarşısı"nda, bazı sivil toplum kuruluşlarınca (STK) çeşitli ürünler satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 13:01 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:10
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        Kütahya'da Gazze'ye yardım için "Hayır Çarşısı" kuruldu
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        Kütahya'da, Gazze halkına yardım amacıyla kurulan "Hayır Çarşısı"nda, bazı sivil toplum kuruluşlarınca (STK) çeşitli ürünler satışa sunuldu.

        Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 40 STK, hayırseverlerin destekleriyle hazırladıkları ürünlerle çarşıda yer aldı.

        Zafer Meydanı ile Cumhuriyet Caddesi girişinde gün boyu devam edecek etkinlik kapsamında yiyecek, içecek, giysi ve hediyelik eşyaların satıldığı çarşı, vatandaşlardan yoğun talep gördü.

        KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, gazetecilere, Filistin ve Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek istediklerini söyledi.

        Etkinliklerle Gazze duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Balon, "İsrail'in bir yıldır Gazze'de yaptığı soykırımı tüm dünya izliyor. Bizler de geçen yıldan bugüne kadar Kütahya halkı ve Kütahya sivil toplum kuruluşları olarak Filistin'le ilgili birçok program yaptık. Bugün de Kütahya halkımızın destekleriyle Gazzeli kardeşlerimizin yararına 'Hayır Çarşısı' kurduk." diye konuştu.

        Balon, platformun yarın öğleden sonra belediye ile Zafer Meydanı arasında düzenleyeceği "Soykırıma İsyan, Filistin'e Destek" temalı yürüyüşe de tüm Kütahya halkını davet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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