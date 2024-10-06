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        Kütahya'da gençlerden engelli öğrencilere tekerlekli sandalye desteği

        Kütahya'da bir araya gelen gençler, sosyal medya üzerinden başlattıkları yardım kampanyasıyla aldıkları 11 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 06.10.2024 - 11:45
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        Kütahya'da gençlerden engelli öğrencilere tekerlekli sandalye desteği
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        Kütahya'da bir araya gelen gençler, sosyal medya üzerinden başlattıkları yardım kampanyasıyla aldıkları 11 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim etti.

        Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Emre Barlak ile sohbet eden arkadaşları, okuldaki öğrencilerin tekerlekli sandalye ihtiyacının olduğunu öğrenince sosyal medyadan yardım kampanyası başlatmaya karar verdi.

        Sosyal medyadaki yardım çağrısına kısa sürede çok sayıda destek bulan arkadaşlar, gelen yardımlarla öğrenciler için 11 tekerlekli sandalye satın alarak Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne verdi.

        Merkezin bahçesinde mangal etkinliği de yapan gençler, hazırladıkları yemekleri de öğrencilere ikram etti.

        Yardım kampanyasına öncülük eden gençlerden Hüseyin Kasap, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmen arkadaşlarının okuldaki ihtiyacı anlatması üzerine böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

        Çok kısa sürede yardım toplandığını dile getiren Kasap, "11 tekerlekli sandalyeyi temin edip okulumuza getirdik. Hatta kampanyadan elde ettiğimiz gelirin bir kısmıyla da öğrencilerimize kışlık bere ve eldiven de aldık." dedi.

        Öğretmen Emre Barlak da arkadaşlarına ve kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Bu yapılan iyilik, ne ilk ne de son olacaktır. Arkadaş grubu olarak kendimizce bir çalışma yaptık. Güzel de bir sonuç aldık. Gerçekten insanlarımız çok duyarlı. Bir gün içerisinde tekerlekli sandalyeleri temin edecek tutarı elde ettik. Okul müdürümüz ile öğretmen arkadaşlarımızın da katkıları oldu. Güzel bir işe vesile olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Okul müdürü Ahmet Hamdi Karamete de gönüllü gençler ve öğretmenlere teşekkür etti.

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