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        Kütahya'da Amatör Spor Haftası kutlandı

        Kütahya'da, Amatör Spor Haftası dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:47 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:48
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        Kütahya'da Amatör Spor Haftası kutlandı
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        Kütahya’da, Amatör Spor Haftası dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen programda sporcular ve katılımcılar, Cumhuriyet Caddesi’nden Zafer Meydanı’na kadar yürüdü.

        AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, programda yaptığı konuşmada, sporcu gençlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Türkiye’nin en kıymetlilerinin geleceğin teminatı gençler olduğunu belirten Bayırcı, şunları söyledi:

        “Bizler gençlerimizle büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz. Hükümetimiz, devletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız her zaman gençlerin yanında ve destekçisi. Bugün toplumsal manada birtakım problemlerin üstesinden gelebileceksek, bizim gençlerimize verdiğimiz değer hakikaten önem arz ediyor. Bugün maalesef bazı üzücü olaylara şahit oluyoruz. İnşallah gençlerimizle birlikte bunların üstesinden geleceğiz. Bu anlamda da bizim en önemli faktörümüz spor branşlarıdır.”

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük de Amatör Spor Haftası’nı coşkulu bir şekilde kutladıklarını ifade ederek, “Spor yalnızca fiziksel bir aktivite değil aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzının, dayanışmanın, disiplinin sembolüdür. Gençlerimizin sporla iç içe bir hayat sürmesi, onları bağımlılıktan uzak tutmakta en etkili yollardan biridir.” dedi.

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal da sportif faaliyetlerin bağımlılıkla mücadelede de önemli bir rol üstlendiğini anlattı.

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