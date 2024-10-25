Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da hedef sporu tabana yaymak

        Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, kentte sporu tabana yaymak için çalışmalar yaptığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:15 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da hedef sporu tabana yaymak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, kentte sporu tabana yaymak için çalışmalar yaptığını bildirdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığa bağlı bir öğrenci yurdunda kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Küçük, Kütahya'yı sportif anlamda gelişmiş bir spor şehri yapmak için çalıştıklarını söyledi.

        Yaklaşık iki ay önce Kütahya'da göreve başladığını hatırlatan Küçük, şöyle konuştu:

        "Göreve başladığımdan itibaren eksiklerimizi tespit ederek işe koyulduk. Tesislerimizi, bizden beklentileri ve sporun gelişimi için neler yapabileceğimizi belirleyerek kendimize bir yol haritası çıkardık. Sporu tabana yaymak adına 'Anaokullarından Spor Salonları' adlı projemizi hayata geçirdik. Bu sayede ana sınıflarına devam eden öğrencilerimiz bütün tesislerimizden ücretsiz bir şekilde faydalandırılıyor. Öğrencilerimiz antrenörlerimiz nezaretinde spor yapabiliyor."

        Bülent Küçük, erken yaşlarda spora başlamanın geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek açısından önemli olduğunun altını çizerek, sporla iç içe geçen bir hayatla bağımlılıklardan uzak bir gençlik hedeflediklerini vurguladı.

        Küçük, kentteki spor tesisleri ve gençlik merkezleri ile de gençlere ücretsiz eğitim verilerek kurslar düzenlediklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor

        Benzer Haberler

        Kütahya Şehir Hastanesi'nde gebe okulu açıldı
        Kütahya Şehir Hastanesi'nde gebe okulu açıldı
        Kütahya'da 1 haftadır kayıp olan kadın aranıyor
        Kütahya'da 1 haftadır kayıp olan kadın aranıyor
        Kütahyalı genç ile memleketinde evlenen Alman vatandaşı İslamiyet'i seçti
        Kütahyalı genç ile memleketinde evlenen Alman vatandaşı İslamiyet'i seçti
        Kütahya'da "Bir Asırlık Dostluk İçin Sanat Sergisi" düzenlendi
        Kütahya'da "Bir Asırlık Dostluk İçin Sanat Sergisi" düzenlendi
        Satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavga kamerada; 3 yaralı
        Satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavga kamerada; 3 yaralı
        Kütahya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kütahya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı