Kütahya'da kara yolunda devrilen LPG tankeri ulaşımda aksamaya neden oldu

LPG tankerinin boş olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle Kütahya-Eskişehir kara yolunun gidiş istikameti ulaşıma kapandı ve yaklaşık 3 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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