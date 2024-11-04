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        Kütahya'da kara yolunda devrilen LPG tankeri ulaşımda aksamaya neden oldu

        Kütahya'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği LPG tankeri yolu kapattı, Kütahya-Eskişehir kara yolunun Eskişehir yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 13:31 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:52
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        Kütahya'da kara yolunda devrilen LPG tankeri ulaşımda aksamaya neden oldu
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        Kütahya'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği LPG tankeri yolu kapattı, Kütahya-Eskişehir kara yolunun Eskişehir yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

        Yalçın Kızılyer idaresindeki 03 AGA 533 plakalı LPG tankeri, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 9. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole savrulduktan sonra yola devrildi.

        Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        LPG tankerinin boş olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle Kütahya-Eskişehir kara yolunun gidiş istikameti ulaşıma kapandı ve yaklaşık 3 kilometre araç kuyruğu oluştu.

        Ekiplerin çalışmasıyla tanker kenara çekilerek trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

        Ekiplerin tankeri kaldırma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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