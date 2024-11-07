GÜNCELLEME - Kütahya'da 7 ev ile 4 hayvan barınağı ve samanlık yandı

Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, evlerde yaşayanların kısa sürede tahliye edilmesinden dolayı yangında can kaybının olmadığını bildirdi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği köydeki yangında, 7 ev ile 4 hayvan barınağı ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Belediyesi İtfaiyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir köyde çıkan ve evlere sıçrayan yangın söndürüldü.

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