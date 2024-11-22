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        Kütahya'da yaşlı çifti 1 milyon lira dolandıran 2 zanlı tutuklandı

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtıp yaşlı çifti yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:30 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:30
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        Kütahya'da yaşlı çifti 1 milyon lira dolandıran 2 zanlı tutuklandı
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        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtıp yaşlı çifti yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        Şehitler Mahallesi'nde yaşayan Osman (84) ve Hatice A. (78) çiftini 15 Kasım'da telefonla arayıp jandarma personeli olduklarını söyleyen dolandırıcılar, isimlerinin karıştığı suçtan kurtulmaları ve gerçek suçluların yakalanması için evlerindeki altınlar ile paraları istedi.

        Dolandırıcılara inanan yaşlı çift, evlerine gelen şüphelilere yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve paraları teslim etti.

        Osman ve Hatice A'nın bir süre sonra dolandırıldıklarını fark ederek şikayetçi olması üzerine İlçe Emniyet Amirliği, 20 kişiden oluşan özel ekip kurarak zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        İlçedeki güvenlik kameralarına ait 230 saatlik görüntüleri inceleyen ekip, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Yusuf K. (21) ile Baran Şahin K. (19) olduğunu belirledi.

        Manisa'daki adreslerine yapılan baskınla yakalanan zanlılar, İlçe Emniyet Amirliği'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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