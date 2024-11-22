Kütahya İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesi belli oldu

Kütahya İl Özel İdaresinin 2025 yılı için belirlenen 1 milyar 680 milyon liralık bütçe ve yatırım programı, İl Genel Meclisi üyelerince onaylandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi, 20 günlük bütçe maratonu sonunda İl Özel İdaresinin gelecek yıla ilişkin bütçe ve yatırım programını kabul etti.

Bütçe görüşmelerinin son toplantısına katılarak İl Genel Meclisi üyelerine hitap eden Kütahya Valisi Musa Işın, bütçenin 2024 yılına göre yüzde 44 artışla 1 milyar 680 milyon lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Bu miktarın yüzde 41'inin yatırımlara ayrıldığını belirten Işın, şunları söyledi:

“2024 yılında hedeflediğimiz tüm program ve projelerimizi hemen hepsini tamamladık. Hedefimizi yüzde 100 gerçekleştirdik, bu büyük bir başarıdır. Bu başarı meclisimizin, çalışanlarımızındır. Bu anlamda emek veren herkesi tebrik ediyorum. Meclisimiz büyük bir birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını yaptı. İnşallah bundan sonra da hep birlikte yine ilimizin önceliklerini gözetleyerek ilimize hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Kütahya'mızda tamamen hakkaniyet ve adaletle, ihtiyaçlara göre hareket ediyoruz. Hizmet ederken hiç kimseye ayrıcalık tanımıyoruz. Kimin neye ihtiyacı varsa öncelik sırasına göre tespit ediyoruz ve hizmet ediyoruz.”