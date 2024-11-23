Kütahya'da mevsimin ilk karı yağdı

Zaman zaman olumsuzluklara neden olan kar güzel manzaralar oluşturdu. Bazı vatandaşlar Zafer Meydanı’ndaki Çini Vazo önüne fotoğraf çektirdi.

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