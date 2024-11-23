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        Kütahya'da mevsimin ilk karı yağdı

        Kütahya'da öğleden sonra etkili olan sağanak kar yağışına dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 18:38 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:43
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        Kütahya'da mevsimin ilk karı yağdı
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        Kütahya’da öğleden sonra etkili olan sağanak kar yağışına dönüştü.

        Şehir merkezinde gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza bürüdü.

        Zaman zaman olumsuzluklara neden olan kar güzel manzaralar oluşturdu. Bazı vatandaşlar Zafer Meydanı’ndaki Çini Vazo önüne fotoğraf çektirdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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