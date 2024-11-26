Hollanda'da nehirde cansız bedeni bulunan din görevlisi Kütahya'da defnedildi

Almanya’nın Duisburg kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Duisburg Rheinhausen Eyüb Sultan Camisi'ne 2 ay önce din görevlisi olarak atanan ve 21 Kasım'da Hollanda'da Ren Nehri'nde cansız bedenine ulaşılan Fatih Eryılmaz'ın (43) cenaze işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.