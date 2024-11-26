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        Hollanda'da nehirde cansız bedeni bulunan din görevlisi Kütahya'da defnedildi

        Almanya'da kaybolduktan 15 gün sonra Hollanda'da Ren Nehri'nde cansız bedeni bulunan din görevlisi, Kütahya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:30 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:40
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        Hollanda'da nehirde cansız bedeni bulunan din görevlisi Kütahya'da defnedildi
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        Almanya'da kaybolduktan 15 gün sonra Hollanda'da Ren Nehri'nde cansız bedeni bulunan din görevlisi, Kütahya'da toprağa verildi.

        Almanya’nın Duisburg kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Duisburg Rheinhausen Eyüb Sultan Camisi'ne 2 ay önce din görevlisi olarak atanan ve 21 Kasım'da Hollanda'da Ren Nehri'nde cansız bedenine ulaşılan Fatih Eryılmaz'ın (43) cenaze işlemleri tamamlandı.

        Kütahya'ya getirilen Eryılmaz'ın cenazesi, öğle vakti tarihi Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Eryılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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