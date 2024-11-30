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        GÜNCELLEME - Kütahya'da jandarma personeli motosiklet kazasında hayatını kaybetti

        Kütahya'da jandarma personeli, motosikletinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 05:40 Güncelleme: 30.11.2024 - 05:40
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da jandarma personeli motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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        Kütahya'da jandarma personeli, motosikletinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Şair Şeyhi Bulvarı'nda, Jandarma Astsubay Çavuş Sinan Yener (21) kontrolündeki 16 BMB 868 plakalı motosiklet, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, devrilen motosikletten savrulan sürücü Yener'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yener'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda yaklaşık 3 ay önce göreve başladığı öğrenilen Yener'in cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hayme Ana Camisi'ne getirildi.

        Törende, Yener'in annesi Hadiye, babası Hüsamettin ve kardeşi Sefa Yener, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Jandarma Astsubay Çavuş Sinan Yener'in cenazesi, cami bahçesinde ikindi vakti kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Yener'in yakınlarının yanı sıra Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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