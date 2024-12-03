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        Kütahya'daki camiye engelli girişi ve namaz kılma alanı yapıldı

        Kütahya Müftülüğü, tekerlekli sandalye kullanan engellilerin de camiye gelip namaz kılabilmesi için Musab Bin Umeyr Camisi'ne engelli girişi ve namaz kılma yeri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:22
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        Kütahya'daki camiye engelli girişi ve namaz kılma alanı yapıldı
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        Kütahya Müftülüğü, tekerlekli sandalye kullanan engellilerin de camiye gelip namaz kılabilmesi için Musab Bin Umeyr Camisi’ne engelli girişi ve namaz kılma yeri yaptı.

        Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar’ın, engeller için camilerde düzenleme yapılması talebi üzerine harekete geçen Kütahya Müftülüğü, müftülük külliyesi içinde bulunan Musab Bin Umeyr Camisi’de düzenleme yaptı.

        Asansörle çıkılan caminin girişine engelli girişi yapılarak camiye tekerlekli sandalye ile gelen engellilerin namaz kılabileceği alan oluşturuldu.

        Kütahya Müftüsü İrfan Açık, gazetecilere yaptığı açıklamada, engellilerin cuma ve vakit namazlarını camide kılabilmeleri için yine engellilerin işbirliğinde çalışma yaptıklarını söyledi.

        Yapılan çalışmanın diğer camilere örnek olmasını istediklerini belirten Açık, şunları kaydetti:

        "Bu çalışma bize bir örnek oldu. Biz buradan hareketle diğer camilerimizde ve Kur’an kurslarımızda elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince bunu yapmaya çalışacağız. Biz hepimiz cenabı Allah’ın kuluyuz. Engelli, engelsiz ayrımına asla tabi değiliz. Dolayısıyla engelli kardeşlerimizin de ibadetlerini en kolay bir şekilde nasıl yapabileceği hususunda çalışmamızı yaptık."

        Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar da örnek çalışmadan dolayı teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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