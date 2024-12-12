Kütahya'da TEKNOFEST 2024'te başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’da, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST 2024) katılarak başarılı olan öğrenciler ödüllendirdi.

Öğrencileri müdürlükte ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, başarılarından dolayı tebrik etti.

Başyiğit, kabulünde yaptığı konuşmada, Türkiye’de iki ilkokulun TEKNOFEST yarışmalarında ödül aldığını ve bunlardan birinin Kütahya’da olduğunu söyledi.

Öğrencilerin başarılarından dolayı gururlandıklarını belirten Başyiğit, şöyle konuştu: "TEKNOFEST yarışmaları geride bıraktığımız birkaç yıl içinde, başvuru ve yarışmacı sayısı sürekli katlanarak artarak devam eden yarışmalar. Öğrencilerimiz bu yarışmalara katılarak eğitim hayatlarında farklı tecrübeler edinmiş oldu. Gençlerimiz hem okulları hem de ülkemizin geleceği için çok harika şeyler üretiyor. Oldukça güzel projeler var.”