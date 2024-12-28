Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Van'daki silahlı saldırının azmettiricisi Kütahya'da yakalandı

        Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleşen biri sağlık çalışanı 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranan ve Kütahya'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 15:37 Güncelleme: 28.12.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'daki silahlı saldırının azmettiricisi Kütahya'da yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleşen biri sağlık çalışanı 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranan ve Kütahya'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 1 Kasım'da Erciş'teki Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde polis tarafından sağlık raporu için getirilen Ayhan Tokay ile sağlık çalışanı Emre Budak'ın öldürüldüğü silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen müteahhit İlyas D'nin (34) Kütahya'da saklandığını belirledi.

        Zafertepe Mahallesi'ndeki bir inşaata operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı konteynerde saklanırken yakaladı.

        Yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Erciş ilçesinde 1 Kasım'da, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişi arasında kavga yaşanmış, kavganın ardından şikayet üzerine gözaltına alınan Aydın Tokay, 2 Kasım'da sağlık kontrolü için Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine getirildiği sırada husumetlisi olduğu Gökhan D'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

        Gökhan D'nin çevreye rastgele ateş etmesi sonucu vurularak ağır yaralanan hastanede yönlendirme personeli olarak görev yapan sağlık çalışanı Emrah Budak ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

        Şüpheli Gökhan D'nin tutuklandığı olayla ilgili firari zanlı İlyas D'nin hakkında, azmettirici olduğu iddiasıyla Van Erciş Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor

        Benzer Haberler

        Kütahya'da kayıp olarak aranan kişi ormanda bulundu
        Kütahya'da kayıp olarak aranan kişi ormanda bulundu
        Kütahya'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi
        Kütahya'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi
        Gediz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Gediz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Kütahya'da kayıp ihbarı yapılan kişinin kazada öldüğü ortaya çıktı
        Kütahya'da kayıp ihbarı yapılan kişinin kazada öldüğü ortaya çıktı
        Geçen yıl kaza yaptığı yerde yine kaza yaptı; öldü
        Geçen yıl kaza yaptığı yerde yine kaza yaptı; öldü
        Emekli öğretmen ve eşi kazada hayatını kaybetti
        Emekli öğretmen ve eşi kazada hayatını kaybetti