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        Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

        Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 02:00 Güncelleme: 29.12.2024 - 02:00
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        Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
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        Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bekir Ö'nün kullandığı 43 AFC 884 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü Bekir Ö. ile araçtaki kimliği henüz belirlenemeyen kişi, Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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