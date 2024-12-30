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        Kütahya'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kütahya'da uyuşturucu ticaretinden hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 13:44 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:44
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        Kütahya'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kütahya'da uyuşturucu ticaretinden hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan 43 yaşındaki firari İ Ş'nin içinde bulunduğu otomobili tespit etti.

        Aracı takibe alan ekipler, firari şüphelinin bulunduğu aracı Kütahya - Afyonkarahisar çevre yolundaki bir akaryakıt istasyonu önünde durdurdu.

        Polisi görünce kaçmaya çalışan şüpheli, ekiplerin müdahalesiyle yakalandı.

        Hakkında çeşitli suçlardan 7 kaydı bulunan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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