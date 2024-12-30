Kütahya'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kütahya'da uyuşturucu ticaretinden hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kütahya'da uyuşturucu ticaretinden hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan 43 yaşındaki firari İ Ş'nin içinde bulunduğu otomobili tespit etti.
Aracı takibe alan ekipler, firari şüphelinin bulunduğu aracı Kütahya - Afyonkarahisar çevre yolundaki bir akaryakıt istasyonu önünde durdurdu.
Polisi görünce kaçmaya çalışan şüpheli, ekiplerin müdahalesiyle yakalandı.
Hakkında çeşitli suçlardan 7 kaydı bulunan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.
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