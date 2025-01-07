Kütahya'da "change" araç operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan zanlıların, çekme belgeli, ağır hasarlı araçları satın alıp, bunların şasi numaralarını çaldıkları aynı marka-model araca numaratör veya enjeksiyon iğnesi yöntemiyle işledikleri belirlendi.

Şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "oto hırsızlığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Şüphelilerden Ö.K'nin, şimdiye kadar 146 araç sattığı belirlenirken, bu araçların da çalıntı olup olmadığı araştırılıyor.

Simav ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapan ekipler, makine mühendisi Ö.K. (43), eşi B.K. (44) ve çiftin çocukları İ.H.K. (19) ile araçları çaldığı iddia edilen A.K'yi (48) gözaltına aldı.

Simav Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Uşak, Burdur ve Denizli'ye satılan araçları bulup Simav'a getirerek kriminal incelemesini gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilerek (change) satıldığı bilgisine ulaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.