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        Kütahya'da 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kütahya'da hakkında kesinleşmiş 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:03 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:03
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        Kütahya'da 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kütahya’da hakkında kesinleşmiş 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinden hakkında 23 yıl 5 ay hapis cezası nedeniyle aranan S.A'nın (40) Saray Mahallesi'ndeki bir dernek binasında bulunduğunu belirledi.

        Adrese baskın yapan ekipler, firari hükümlüyü yakaladı. S.A, emniyetteki işlemlerin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

        Firari hükümlünün, "uyuşturucu ticareti", "hırsızlık", "görevi yaptırmama için direnme”, "ruhsatsız silah taşıma" ve "mala zarar verme" suçlarından 6 kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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