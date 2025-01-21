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        Kütahya'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi

        Kütahya'dan, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bir tır yardım malzemesi gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 14:13 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:13
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        Kütahya'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi
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        Kütahya’dan, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bir tır yardım malzemesi gönderildi.

        Kütahya İHH İnsanı Yardım Derneğince, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgedeki ihtiyaç sahipleri için un, gıda, yatak, ısıtıcı, tekerlekli sandalye ile hazır giyim malzemesi toplandı.

        Yardım malzemelerini taşıyan tır, dualarla Kütahya’dan Suriye'ye gönderildi.

        Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’deki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını söyledi.

        Dernek olarak bu yılın ilk yardım tırını Suriye’ye gönderdiklerini belirten Yenipazar, şöyle konuştu:

        "Suriye, çok uzun zamandır bir zulüm ve istibdat yönetiminden sonra bugün tekrar diriliyor. Suriye’nin bu dirilişinde biz de onların yanlarında yer alacağız. Suriye bizim gönül coğrafyamız içerisinde yer alan bölge. Dernek olarak bizler, dünyanın neresinde insanlık bir sıkıntı çekiyorsa oraya yetişmek gibi bir hedefimiz ve görevimiz var."

        Yenipazar, gönderilen tırda 2,5 milyon lira değerinde un, hazır giyim, battaniye, ısıtıcı, yatak ve tekerlekli sandalye bulunduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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