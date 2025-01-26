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        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden vatandaşlara sıcak salep ikramı

        Kütahya'da, Osmanlı Devleti döneminde kurulmuş vakıflara ait vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi kapsamında Miraç Kandili dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 26.01.2025 - 14:40
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        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden vatandaşlara sıcak salep ikramı
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        Kütahya'da, Osmanlı Devleti döneminde kurulmuş vakıflara ait vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi kapsamında Miraç Kandili dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Ali Paşa Camisi önünde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara salep ikram edildi.

        Kütahya Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Muhammed Enes Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıf kültürünün yüzyıllardır yaşatıldığını söyledi.

        Kardeşlik, birlik ve beraberlik günleri olan bir kandil gününe daha kavuştuk. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 81 ilde olduğu gibi Kütahya’mızda ve bağlı illerimizde özellikle tarihi camilerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelmek adına çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Ecdadımızın kurduğu ve daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün idaresine kalmış mazbut vakıflarımız var bunların hayır şartları var. Bu hayır şartlarının da yerine getirilmesi için bu tarz etkinlikler düzenliyoruz.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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