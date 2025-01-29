Kütahya'da kuyumcudan hırsızlık yapmaya çalışan kar maskeli 3 zanlı yakalandı

Şüpheliler M.F. (24), M.E.A. (23) ve H.Ş'nin (24) adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada olayda kullandıkları kar maskeleri, eldivenler ile saksı içine gömülmüş kurusıkı tabancayı buldu.

Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıların kimliklerini tespit etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.