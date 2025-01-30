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        Kütahya'da kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Kütahya'da düzenlenen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:58 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:00
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        Kütahya'da kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Kütahya'da düzenlenen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda kaçak sigara üretip sattığı tespit edilen Ö.Ş'nin ev ve iş yerinde arama yaptı.

        Yakalanan şüphelinin adreslerindeki aramalarda 59 bin 460 dolu ve boş makaron, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ile 38,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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