Kütahya'da çakar tertibatı bulunan sürücüye idari para cezası

Kütahya'da çakar tertibatı bulunan otomobilin alkollü sürücüsüne, toplam 177 bin 693 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde denetim yaparken çakar kullanan otomobili durdurdu.

Araçtaki incelemede çakar lambasının usulsüz olduğu belirlenirken, sürücü S.Ç'nin (30) yapılan kontrolünde 207 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Daha önceden de alkollü araç kullanmaktan 2035 yılına kadar sürücü belgesi geri alınan S.Ç'ye, "çakar tertibatlı araç kullanmak", "muayenesiz araç kullanmak", "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "alkollü araç kullanmaktan" 177 bin 693 lira idari para cezası uygulandı.

Araç ise 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.