Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, Kütahya'da öğrencilerle buluştu

Türkiye Güreş Federasyonu (TFG) Başkanı Taha Akgül, Kütahya'da öğrencilerle bir araya geldi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Akgül, "Spor Zirvesi" adlı söyleşide, farklı spor branşlarıyla ilgilenen ortaokul ve lise öğrencileriyle buluştu.

Güreşçi olan babasının yönlendirmesiyle bu spora başladığını anlatan Akgül, şunları kaydetti:

"Hamdolsun güreş kariyerimde çok büyük başarılar elde ettim ama bu kolay olmadı. Güreşteki ilk yıllarımda hiç madalya kazanamadım. Bir ara güreşi bıraktım. Okulda da oldukça başarılı bir öğrenciydim. Liseden sonra üniversite öğrenimi için İzmir'e gittim. Orada bir hocamla tanıştım. 'Taha senin fiziğin müsait, okuldan arta kalan zamanlarda güreş antrenmanlarına katıl.' dedi. Güreşe tekrar dönüşüm oradaki hocamla tanıştıktan sonra oldu. İlk müsabakam İzmir adına, ilk madalyam da Türkiye üçüncülüğü oldu. Müsabakalarda beni izleyenler, iyi bir ağır sıklet sporcusu olabileceğime kanaat getirmiş. Sonrasında kamplara gitmeye başladım. Milli takım formasını giymek nasip oldu."

Milli takım kamplarında çok sıkı çalıştığını ve kaybettiği zamanı telafi ettiğini de anlatan Akgül, daha sonda çok büyük başarılara imza attığını dile getirdi.

Taha Akgül, federasyon başkanı olarak da güzel işler yapmayı hedeflediğini ifade etti.

Kütahya Valisi Musa Işın ise Türkiye'de birçok alanda model ve marka olmuş sporcuların olduğunu söyledi.

Siyaset, kültür ve sanat, spor gibi alanlarda model olanları Kütahya'da öğrencilerle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Işın, şunları kaydetti:

"Rol model olarak alacağımız insanlar, bizim kültürümüzü yaşayan ve taşıyanlardır. Biz onları takip etmeliyiz. Sürekli sosyal platformlar veya başka alanlarda kendisini teşhir edip sanatçı adı altında lanse edilenler gençlerimizin rol modelleri olamazlar. Türk-İslam kültürümüzü temsil edenler, kültürümüzü yaşayanlar, Türklüğünden utanmayanlar, İslam'ı gerici ve yobaz olarak görmeyen, sanatta, siyasette, sporda ve diğer her alanda bunu yaşayan insanlar gençlerimizin rol modelleridir. Bizim için de birer kıymettir, bunu böyle bilelim."