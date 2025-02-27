Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, Kütahya'da öğrencilerle buluştu

        Türkiye Güreş Federasyonu (TFG) Başkanı Taha Akgül, Kütahya'da öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 20:03 Güncelleme: 27.02.2025 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, Kütahya'da öğrencilerle buluştu
        ABONE OL

        Türkiye Güreş Federasyonu (TFG) Başkanı Taha Akgül, Kütahya'da öğrencilerle bir araya geldi.

        Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Akgül, "Spor Zirvesi" adlı söyleşide, farklı spor branşlarıyla ilgilenen ortaokul ve lise öğrencileriyle buluştu.

        Güreşçi olan babasının yönlendirmesiyle bu spora başladığını anlatan Akgül, şunları kaydetti:

        "Hamdolsun güreş kariyerimde çok büyük başarılar elde ettim ama bu kolay olmadı. Güreşteki ilk yıllarımda hiç madalya kazanamadım. Bir ara güreşi bıraktım. Okulda da oldukça başarılı bir öğrenciydim. Liseden sonra üniversite öğrenimi için İzmir'e gittim. Orada bir hocamla tanıştım. 'Taha senin fiziğin müsait, okuldan arta kalan zamanlarda güreş antrenmanlarına katıl.' dedi. Güreşe tekrar dönüşüm oradaki hocamla tanıştıktan sonra oldu. İlk müsabakam İzmir adına, ilk madalyam da Türkiye üçüncülüğü oldu. Müsabakalarda beni izleyenler, iyi bir ağır sıklet sporcusu olabileceğime kanaat getirmiş. Sonrasında kamplara gitmeye başladım. Milli takım formasını giymek nasip oldu."

        Milli takım kamplarında çok sıkı çalıştığını ve kaybettiği zamanı telafi ettiğini de anlatan Akgül, daha sonda çok büyük başarılara imza attığını dile getirdi.

        Taha Akgül, federasyon başkanı olarak da güzel işler yapmayı hedeflediğini ifade etti.

        Kütahya Valisi Musa Işın ise Türkiye'de birçok alanda model ve marka olmuş sporcuların olduğunu söyledi.

        Siyaset, kültür ve sanat, spor gibi alanlarda model olanları Kütahya'da öğrencilerle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Işın, şunları kaydetti:

        "Rol model olarak alacağımız insanlar, bizim kültürümüzü yaşayan ve taşıyanlardır. Biz onları takip etmeliyiz. Sürekli sosyal platformlar veya başka alanlarda kendisini teşhir edip sanatçı adı altında lanse edilenler gençlerimizin rol modelleri olamazlar. Türk-İslam kültürümüzü temsil edenler, kültürümüzü yaşayanlar, Türklüğünden utanmayanlar, İslam'ı gerici ve yobaz olarak görmeyen, sanatta, siyasette, sporda ve diğer her alanda bunu yaşayan insanlar gençlerimizin rol modelleridir. Bizim için de birer kıymettir, bunu böyle bilelim."

        Taha Akgül, söyleşinin ardından protokol üyeleriyle Yeni Spor Salonu'nda yapılan 17 Yaş Altı Türkiye Grup Müsabakaları'nın finallerini izleyip dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı mesajını meydanda dinlendiler
        İmralı mesajını meydanda dinlendiler
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        27 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!

        Benzer Haberler

        Kütahya'da tefecilere operasyon; 4 gözaltı
        Kütahya'da tefecilere operasyon; 4 gözaltı
        Kütahya'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması bölge finali yapıldı
        Kütahya'da Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması bölge finali yapıldı
        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Kütahya'da öğrencilerle buluştu
        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Kütahya'da öğrencilerle buluştu
        U17 Türkiye Grup Müsabakaları Şampiyonası Kütahya'da başladı
        U17 Türkiye Grup Müsabakaları Şampiyonası Kütahya'da başladı
        Hocalı Katliamı kurbanları Kütahya'da anıldı
        Hocalı Katliamı kurbanları Kütahya'da anıldı