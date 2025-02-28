Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Domaniç'ten Tavşanlı yönüne seyir halinde olan R.U. (52) yönetimindeki 34 AZP 80 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı kara yolu Kozcağız köyü mevkiinde R.Y. (72) idaresindeki 16 BLH 63 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobillerin sürücüleri ile yolcu olarak bulunan S.D. (46) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.