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        DSİ, Kütahya ve ilçelerinde taşkın riskine karşı çalışma yaptı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kütahya'da taşkınların vereceği zararlara karşı taşkın kontrol ve ıslah çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:05
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        DSİ, Kütahya ve ilçelerinde taşkın riskine karşı çalışma yaptı
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kütahya'da taşkınların vereceği zararlara karşı taşkın kontrol ve ıslah çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

        Balta, yaptığı yazılı açıklamada, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı kontrol altına almak için tüm gücüyle çalıştıklarını belirtti.

        Kütahya merkez ve ilçelerinde tamamlanan dere ıslah ve taşkın kontrol tesisleri hakkında bilgiler veren Balta, şunları kaydetti:

        "Kütahya'da merkezde bulunan Kapan Çayı ıslahı kapsamında 663 metre dik duvarlı beton kanal imalatı ile Domaniç ilçesine bağlı Kırık köyünde 832 metre dik duvarlı beton kanal, 210 metre betonarme U kesitli kanal, 163 metre toprak kanal, 18 betonarme plak köprü imalatı tamamlandı. Gediz ilçesi Ilıca Köy Termal Merkezi Derbent Çayı Islahı işi kapsamında, 706 metre trapez beton kanal, 1 betonarme ve 2 çelik köprü imalatı ile Yunuslar köyünde taşkın kontrol işi kapsamında 924 metre dik duvarlı beton kanal, 180 metre toprak kanal ve 12 betonarme plak köprü imalatı yapıldı.

        Hisarcık ilçesinde Beyköy Deresi işi kapsamında bin 360 metre dik duvarlı harçlı kargir kanal ve 1 betonarme plak köprü imalatı, Simav ilçesine bağlı Çınarlıdere köyü 550 metre dik duvarlı beton kanal ve 2 betonarme plak köprü imalatı, Tavşanlı ilçesindeki Kocaçay Islahı kapsamında 780 metre trapez kesitli harçlı pere kanal imalatı tamamlanarak hizmete sunuldu."

        Balta, tamamlanan projelerle söz konusu alanları taşkın riskine karşı kontrol altına aldıklarını da sözlerine ekledi.

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