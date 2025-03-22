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        Kütahya'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Kütahya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 01:42 Güncelleme: 22.03.2025 - 01:48
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        Kütahya'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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        Kütahya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan polis ekipleri, binaya yayılan dumanların arasında mahsur kalan vatandaşları ve evcil hayvanları tahliye etti.

        Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa süren çalışmanın ardından söndürüldü.

        Dumandan etkilenen 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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