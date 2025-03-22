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        AK Parti Kütahya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        AK Parti Kütahya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 21:47 Güncelleme: 22.03.2025 - 21:47
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        AK Parti Kütahya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
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        AK Parti Kütahya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kentteki bir davet salonunda düzenlenen toplantıya katılan AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin konuştu.

        İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçildiği günden beri aklında cumhurbaşkanlığının olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

        "Cumhurbaşkanı adayı olmuş, şehriyle hiç ilgilenmemiş. O hedefine ulaşmak için de meşru, gayrimeşru bütün yolları kullanarak bugüne kadar gelmiş. Bugün geldiğimiz noktada buraya kadar gelebilmek için her türlü usulsüzlüğe, yolsuzluğa, hileye başvurmuş. Cumhuriyet Halk Partisi şunu istiyor, hileye, harama, suça bulaşmış birini bu ülkenin cumhurbaşkanı yapmak istiyor. Siz burasını bilin, gerisi yargının işi. Zaten o para saymak eyleminden sonra yargı üzerine düşeni yapmış. Bu olay bugün başlamadı ki. Hukukçu arkadaşlarım bilirler. Teknik takip, fiziki takip, ihbarlar, şikayetler, savcılığın soruşturma aşamasında birçok delil elde etme süreci var. İddianame ne zaman düzenlenir? Bu deliller hazırlanır, toplanır, bir fezlekeye dönüşür, o zaman düzenlenir. Şimdi o hazırlanmış."

        Özdemir, "CHP, bu ahlaksızlığı, bu hırsızlığı bir faydaya dönüştürmek istiyor. Nedir o fayda? 'Zaten batıyoruz. Zaten zarar gördük. Hiç olmazsa bunu iktidara mal edelim de bunun önünü kesmek istiyor diyelim de oradan da iktidarı yıpratalım.' diye bir faydaya dönüştürmeye çalışıyorlar. CHP'liler eskiden beri bunu yapıyorlardı." ifadelerini kullandı.

        Programda, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir ile İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından, İYİ Partiden AK Parti'ye geçen Gediz ilçesi Yenikent Belde Belediye Meclis üyelerine rozetleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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