Kütahya'da silahlı kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan ve 20 suç kaydı bulunan Uğur Ö. dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edilmişti.

Önceki gün Ağaçköy Regülatörü yakınlarında çıkan kavgada Uğur Ö. tarafından tabancayla ağır yaralanan ve Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ceyhun Sönmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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