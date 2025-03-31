Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da silahlı kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

        Kütahya'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü çıkan silahlı kavgada tabancayla vurularak ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 15:41 Güncelleme: 31.03.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da silahlı kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
        ABONE OL

        Kütahya'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü çıkan silahlı kavgada tabancayla vurularak ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Önceki gün Ağaçköy Regülatörü yakınlarında çıkan kavgada Uğur Ö. tarafından tabancayla ağır yaralanan ve Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ceyhun Sönmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan ve 20 suç kaydı bulunan Uğur Ö. dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı yapanlara tazminat davası açılabilir
        Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı yapanlara tazminat davası açılabilir
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Barrack'tan Türkiye'ye övgü
        Barrack'tan Türkiye'ye övgü
        Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        'Kilit Kavşak'ta dönüş trafiği
        'Kilit Kavşak'ta dönüş trafiği
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        Kütahya'da minibüs, emniyet şeridindeki otomobile çarptı; 3 yaralı
        Kütahya'da minibüs, emniyet şeridindeki otomobile çarptı; 3 yaralı
        Tartıştığı arkadaşını, silahla vurup ağır yaraladı (2)
        Tartıştığı arkadaşını, silahla vurup ağır yaraladı (2)
        Tartıştığı arkadaşını, silahla vurup ağır yaraladı
        Tartıştığı arkadaşını, silahla vurup ağır yaraladı
        Kütahya'da 22 yaşındaki genci silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da 22 yaşındaki genci silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da silahlı kavgada ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı
        Kütahya'da silahlı kavgada ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı
        Kütahya'da 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kütahya'da 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı