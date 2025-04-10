Kütahya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından Zafer Meydanı'nda düzenlenen protestoya sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar da destek verdi.

KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, burada yaptığı açıklamada, Gazze'deki sağlık altyapısının İsrail'in saldırıları sebebiyle tamamen çöktüğünü, bombalanan hastanelerin de tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldiğini belirtti.

Gazze'de eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanlarının da İsrail saldırılarıyla yıkıldığını ifade eden Balon, Gazze'nin yalnız olmadığını dile getirdi.

Balon, İsrail'in işgalinin durdurulması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kütahya'daki sivil toplum kuruluşları olarak ilk günden bu yana Filistin halkının yanında yer alıyoruz. Yeryüzündeki vicdan sahibi insanlara sesleniyoruz, Gazze ölüyor, sessiz kalmayın. Bugün bürünülen sessizlik, yarın herkesin karşısına geçmişin bir ayıbı olarak çıkacak. Yaşanan bu zulme ortak olmak hiçbir insana yakışmaz, bu yüzden sokaklara dökülelim, Gazze'de zulme uğrayan kardeşlerimizin yaralarına merhem olana dek desteklerimizi sürdürelim."