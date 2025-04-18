Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da AFAD İl Müdürlüğü akredite AFAD ekipleriyle buluştu

        Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı AFAD ekip temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 13:05 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da AFAD İl Müdürlüğü akredite AFAD ekipleriyle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı AFAD ekip temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan, kurum yöneticileri, akreditasyonunu tamamlayan kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı AFAD ekip temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren ekip temsilcileri katıldı.

        AFAD İl Müdürü Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olası deprem ve afet anlarında kurumlarla işbirliğinin artırılması ve birlikte hareket etme kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla zaman zaman toplantılar düzenlediklerini belirtti.

        Bugün de bu amaçla bir araya gelindiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

        "Kurumlarda veya sivil toplum kuruluşlarımızdaki AFAD ekiplerimizle beraber çalışma kültürünü oluşturmak üzere görüş alış verişlerinde bulunuyoruz. AFAD Kütahya İl Müdürlüğü olarak yıl içinde hem ilimizde hem de İstanbul özelinde deprem tatbikatları gerçekleştireceğiz. Tatbikatlarımız hem masa başı hem de saha tatbikatları şeklinde olacak. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarımız ile gönüllerimize eğitimlerimiz de devam ediyor."

        Özkan, mayıs ayında akredite ekipler ve destek AFAD gönülleriyle kamp etkinliği yapacaklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında tahminler yükseliyor
        Altında tahminler yükseliyor
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Çinliler ve Amerikalılar Türkiye'de görüşüyor
        Çinliler ve Amerikalılar Türkiye'de görüşüyor
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        "Türkiye bu ortamda benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı"
        "Türkiye bu ortamda benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı"
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Huzurevindeki yangından kahreden haber!
        Huzurevindeki yangından kahreden haber!
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole

        Benzer Haberler

        Kütahya'da tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kalan kişi öldü
        Kütahya'da tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kalan kişi öldü
        Kütahya'da Turizm Haftası'nda kortej yürüyüşü düzenlendi
        Kütahya'da Turizm Haftası'nda kortej yürüyüşü düzenlendi
        Kütahya'da ormana çam burcu toplamaya giden kişinin cesedi bulundu
        Kütahya'da ormana çam burcu toplamaya giden kişinin cesedi bulundu
        Kütahya'da çakar tertibatı bulunan aracın sahibi ve sürücüsüne para cezası
        Kütahya'da çakar tertibatı bulunan aracın sahibi ve sürücüsüne para cezası
        Kütahya'da Yeşilayspor Kulübü gençleri futbolla bağımlılıktan uzak tutuyor
        Kütahya'da Yeşilayspor Kulübü gençleri futbolla bağımlılıktan uzak tutuyor
        Kütahya'da '5000 Yıllık Toprağın Serüveni" sergisi açıldı
        Kütahya'da '5000 Yıllık Toprağın Serüveni" sergisi açıldı