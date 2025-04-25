Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Akademisyenler 4,5 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Simav'da incelemelerde bulundu

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Cafer Özkul ile beraberindeki öğretim görevlileri, Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:18 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akademisyenler 4,5 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Simav'da incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Cafer Özkul ile beraberindeki öğretim görevlileri, Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede incelemelerde bulundu.

        Merkez üssü Simav ilçesi olan depremlerin ardından Prof. Dr. Cafer Özkul, Prof. Dr. Gürsel Yanık, Prof. Dr. Hüseyin Karakuş ve Doç. Dr. Muzaffer Özburan, ilçeye bağlı Yemişli ve Maden köylerinde inceleme yaptı.

        Prof. Dr. Cafer Özkul, burada AA muhabirine, bugün meydana gelen depremlerin, özellikle Yemişli ve Maden köyleri arasındaki alanda gerçekleştiğini ifade etti.

        Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü olarak tüm ana bilim dallarından öğretim üyeleriyle sahaya geldiklerini aktaran Özkul, "Bu saha incelemelerimiz sırasında herhangi bir olumsuz emare veya herhangi bir yıkımla karşılaşmadık." dedi.

        - "Artçıları olağan karşılamak lazım"

        Doç. Dr. Muzaffer Özburan da Simav bölgesinin daha önce de depremlerin yaşandığı bölgelerden olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Ege graben sistemi içerisinde, Simav grabeninin iki kenarında diri faylar var. Bu faylar deprem üretiyorlar aralıkla. Enerji biriktikçe ve bu enerji birikimi bu fayların kırılma noktasına eriştiğinde deprem üretiyorlar. Dolayısıyla bu çevrede başka diri fayların da bulunması nedeniyle depremsellik açısından aktif bir bölge. Harita üzerinde baktığımızda bu fayları görebiliyoruz. Pek çoğu çizilmiş durumda. 3-4 gündür meydana gelen depremlerin dağılımı bu faylarla tam olarak örtüşmemekle birlikte konuya ilişkin araştırmalarımız, incelemelerimiz devam ediyor, edecek."

        Özburan, özellikle Simav grabeninin güney kenarındaki fayların büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Çaysimav segmenti mesela 7,1 büyüklüğüne ulaşabilecek deprem üretme potansiyeline sahip bir fay. Bu bölgede genel olarak da 6-6,5 civarında deprem üretme potansiyeli olan başka faylar da var." diye konuştu.

        Her büyük depremden sonra artçıların meydana geldiğini anımsatan Özburan, "Bunlar olağan durumlardır. Depremin büyüklüğüne göre bu artçıların devam etme süresi değişir. Bazıları aylar sürer, bazıları yıllar sürer. Bunları olağan karşılamak lazım." ifadelerini kullandı.

        Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde 4,5 ve 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı deprem nedeniyle Simav ve Pazarlar ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı

        Benzer Haberler

        Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' u...
        Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' u...
        GÜNCELLEME 2 - Kütahya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 2 - Kütahya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
        Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde deprem (2)
        Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde deprem (2)
        GÜNCELLEME - Kütahya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Kütahya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
        Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
        Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 2 - Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 2 - Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem