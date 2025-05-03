Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Yaz spor okulunda keşfedilen atıcının hedefi dünya ve olimpiyat şampiyonluğu

        RAMAZAN DOĞAN - Kütahya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği yaz spor okullarında atıcılık antrenörü tarafından keşfedilen, katıldığı birçok müsabaka ve şampiyonada çeşitli dereceler elde eden milli sporcu Hatice Yel, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaz spor okulunda keşfedilen atıcının hedefi dünya ve olimpiyat şampiyonluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        RAMAZAN DOĞAN - Kütahya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği yaz spor okullarında atıcılık antrenörü tarafından keşfedilen, katıldığı birçok müsabaka ve şampiyonada çeşitli dereceler elde eden milli sporcu Hatice Yel, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor.

        Ortaokul son sınıf öğrencisiyken yaz spor okullarına katılan ve burada atıcılık antrenörü Kübra Koçak Şahin ile tanışan Yel, antrenörünün yönlendirmesiyle antrenmanlara başladı.

        Katıldığı ikinci müsabakasında milli takıma seçilen Yel, 2023’te Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'ne de birincilikle yerleşti.

        Okul ve antrenmanlarını birlikte yürüten Yel, AA muhabirine, atıcılık sporunu çok sevdiğini söyledi.

        Ocak ayında Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'na katılan ve 10 metre havalı tüfek genç kadınlar kategorisinde yurt dışı baraj puanını geçerek sıralamada Türkiye birincisi, finalde de Türkiye ikincisi olan Yel, şunları kaydetti:

        "Atıcılık sporuna merak ederek başladım. Antrenörümle tanıştıktan sonra onunla çalışmalara başladık. Milli takıma seçildikten sonra da hem bireysel hem de takım olarak birçok dünya ve Avrupa dereceleri elde ettik. Aynı zamanda Türkiye şampiyonluğu ve final rekortmenliği derecem de bulunuyor."

        Hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan milli sporcu, "Hedefimde mayıs ayında Almanya'da düzenlenecek Dünya Kupası Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Yine ABD'nin Los Angeles kentinde 2028'de düzenlenecek Yaz Olimpiyatları katılıp, orada derece almak istiyorum. Ardından da dünya ve Avrupa şampiyonlukları var. Oralarda da ülkeme madalya kazandırmayı hedefliyorum." diye konuştu.

        - Yusuf Dikeç motivasyonunu artırdı

        Hatice Yel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in spor yaşantısında motivasyonunu artırdığının altını çizdi.

        Dikeç'i örnek aldığını ifade eden Yel, "Yusuf Dikeç, hem branşımızın önünü açtı hem de motivasyonumuzu artırdı. Biz de aynı şekilde dereceler almak istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz." diye konuştu.

        Yel'in antrenörü Kübra Koçak Şahin de sporcusunun atıcılıkta yetenekli ve istekli olduğuna değinerek, "Müsabakalara çok ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Antrenmanlarımız da en iyi performansı sağlayabilecek şekilde yapıyoruz. Hedefimiz, olimpiyatlar. Biz de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük de Kütahya'da sporculara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı

        Benzer Haberler

        Üstgeçit yerine çevreyolunu kullandı, otomobilin çarpmasıyla yaralandı
        Üstgeçit yerine çevreyolunu kullandı, otomobilin çarpmasıyla yaralandı
        Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
        Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
        Kütahya'da köylüler artçı depremler nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor
        Kütahya'da köylüler artçı depremler nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor
        Kütahya'da sağanak; otomobilinde mahsur kalan sürücüyü polis kurtardı
        Kütahya'da sağanak; otomobilinde mahsur kalan sürücüyü polis kurtardı
        Kütahya'da sağanak etkili oldu
        Kütahya'da sağanak etkili oldu
        Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
        Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem