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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kütahya'da, otomobilde 2238 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 12.05.2025 - 13:32
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kütahya'da, otomobilde 2238 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen otomobili, polis kontrol noktasında durdurdu.

        Dedektör köpek "Thor" ile araçta yapılan aramada, 2238 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Olayla ilgili Y.O. (30) ile G.Y. (48) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.O. tutuklanırken G.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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