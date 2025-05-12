Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Olayla ilgili Y.O. (30) ile G.Y. (48) gözaltına alındı.

Dedektör köpek "Thor" ile araçta yapılan aramada, 2238 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kütahya'da, otomobilde 2238 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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