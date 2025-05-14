Kütahya'da kargoyla gönderilen 2 bin 772 uyuşturucu hap ele geçirildi
Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında, adına gelen kargo paketinde 2 bin 772 uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı.
Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında, adına gelen kargo paketinde 2 bin 772 uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo firması aracılığıyla kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce kargo şubesine yapılan operasyonda, S.T. (42) adına gönderilen pakette 2 bin 772 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Paketin alıcısı S.T, yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.
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