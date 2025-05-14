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        Kütahya'da kargoyla gönderilen 2 bin 772 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında, adına gelen kargo paketinde 2 bin 772 uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:16 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:23
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        Kütahya'da kargoyla gönderilen 2 bin 772 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında, adına gelen kargo paketinde 2 bin 772 uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo firması aracılığıyla kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce kargo şubesine yapılan operasyonda, S.T. (42) adına gönderilen pakette 2 bin 772 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Paketin alıcısı S.T, yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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