Kütahya'da "14. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi" başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Lojistik Derneği (LODER) işbirliğiyle bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi" başladı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu koordinasyonuyla Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu'ndaki açılış programında yaptığı konuşmada, akademik ve bilimsel çalışmaların da değerlendirileceği kongrenin sektöre büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

LODER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş da bu yıl kongrenin ana temasının, hızla dijitalleşen ve değişen lojistik dünyasına odaklanarak "E-Ticaret Lojistiği" olarak belirlendiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Murat Korçak ise lojistikte Türkiye'nin çok iyi durumda olduğunu belirtti.

Sektörde kurye sayısının kontrolsüz şekilde büyüdüğünü ve bunların kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayan Korçak, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaklaşık 550 bin kişinin kurye olarak çalıştığı tahmin ediliyor. Bunları kayıt altına aldığımızda tam rakamlar ortaya çıkacak. Paket dağıtım yapan şube sayısı ise 15 binin üzerinde. Bir taraftan da mikro dağıtım sürelerinde ortalama paket dağıtım süresi 22 saate kadar indi. Bu durum Türkiye için büyük bir başarı ve Avrupa'da görülmeyecek bir ölçüde gidiyor. Türkiye bu konuda çok hızlı ilerliyor. Türkiye'de 2019 yılında 1,7 milyar paket dağıtılırken 2023'te 6,3 milyar paket dağıtıldı. Bu durum artış trendinin önemli bir göstergesidir."

Korçak, Türkiye'de 12 binin üzerinde mobil teslimat noktasının olduğunu ve dağıtım konusunda çok önemli bir ağ kurulduğunu kaydetti.

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Yaşanan son gelişmelerin, depo sayısının artması, şehir içi mikro depo sayısının artması gibi farklı iş kollarının oluşmasını sağlayacağını belirten Korçak, şöyle devam etti: