Kütahya'da "Tütün Mücadelesinde Güncel Durumun Gözden Geçirilmesi Sempozyumu" yapıldı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi işbirliğiyle "Tütün Mücadelesinde Güncel Durumun Gözden Geçirilmesi Sempozyumu" düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, KSBÜ Tıp Fakültesi'ndeki sempozyumda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak yeni süreç başlatma, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle toplumun her kesimine doğru şekilde ulaşmaya gayret etme çabasında olduklarını söyledi.

Koruyan sağlık modeliyle öncelikle koruyucu sağlık hizmetlerini, önleyici faaliyetleri ön plana çıkarmak, topluma yönelik zararlı alışkanlıkları, davranış ve yaklaşımları minimize etmek, sonrasında toplumun, bireylerin sağlığını geliştirmeye yönelik farkındalık çalışmalarını artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Atak, şöyle konuştu:

"Dünya geneline baktığımızda yaklaşık 1,3 milyar insan tütün ürünü kullanmakta ve her yıl yaklaşık 8 milyon kişi de bu tütün ilişkili nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor. Bu canlar hayatlarını kaybettikleri zaman bir ailenin, bir çocuğun, bir hayatın en önemli hususuna ciddi anlamda dramatik şekilde yansımasını da görüyoruz. Dolayısıyla bu kayıpları düşündüğümüzde tütünle mücadeleyi sadece bireysel tercihe bırakmak doğru değil. Toplumsal mücadeleyle bu süreçte yeniden yaklaşım, yeniden mücadele sürecini başlatma zorunluluğu olduğunu hepimiz artık görüyoruz."

Atak, uluslararası kamu otoritelerinin dünya genelini tehdit eden tütünle mücadeleyi sürdürdüğünü aktardı.

Yeni dönemde özellikle elektronik sigaralar, ısıtılmış tütün ürünleri ve yeni nesil nikotin sistemleriyle beraber yeni zorlukların ortaya çıktığına dikkati çeken Atak, gençlerin bunlardan uzak tutulmasını sağlamanın asli görevlerinden bir tanesi olduğunu kaydetti.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin de tütün üreticilerinin çeşitli yollardan ürünü özendirmeye, cazip hale getirmeye yönelik çalışmalar yaptığını, bu durumla kamu ve sivil toplum kuruluşları olarak hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Mehmet Bilgili ise tütün ve diğer bağımlılıklarla ilgili kentte yürüttükleri mücadele hakkında bilgi verdi.

Sempozyumda, çeşitli üniversitelerden katılan akademisyenler görüşlerini sundu.