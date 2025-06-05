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        AK Parti Kütahya İl Teşkilatı bayramlaştı

        Kütahya'da AK Parti İl Başkanlığı Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 16:15 Güncelleme: 05.06.2025 - 16:16
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        AK Parti Kütahya İl Teşkilatı bayramlaştı
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        Kütahya'da AK Parti İl Başkanlığı Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

        Kentteki bir davet salonunda gerçekleşen programda konuşan AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, bayramların birlik ve beraberliğin, huzurun yaşandığı müstesna günlerden odluğunu söyledi.

        Filistin'de çocukların öldürülmeye devam ettiğini ve bu yüzden bayramı hüzün içinde geçireceklerini belirten Erenler, "Filistin ve dünyanın birçok coğrafyasında mazlum Müslümanlar katlediliyor. Rabbim onların bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını ve bayram sevinci yaşamalarını nasip etsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de, yarın da Gazze’nin ve bütün mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yüzden de teşkilatlar olarak da çok çalışmamız ve güçlü olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Karabacak Çakıcı ve Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı.

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        Galeri
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