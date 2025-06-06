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        Milli Savunma Bakanı Güler, Kütahya Valiliğini ziyaret etti

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:21 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:37
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        Milli Savunma Bakanı Güler, Kütahya Valiliğini ziyaret etti
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya Valiliğine ziyarette bulundu.

        Bakan Güler'i, Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür ve İl Emniyet Müdürü Osman Elbir karşıladı.

        Valilik şeref defterini imzalayan Güler'e, Vali Işın tarafından çini eser hediye edildi.

        Bakan Yaşar Güler'in ziyaretinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Kuvvet Komutanları da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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